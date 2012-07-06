〔EIA库存周报〕美国原油库存大幅下降,因热带风暴Debby中断进口

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/29/12 较上周 较上年 06/29/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 382.6 -3.0 25.5 382.9 -4.3 24.3

馏分油 118.6 -1.1 -22.0 117.8 -1.1 -24.3

汽油 203.9 -1.4 -6.1 205.0 0.2 -7.6

取暖油 26.3 -0.1 -6.6 25.6 0.1 -8.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.1 -0.8 -4.4 37.8 -0.8 -5.5

原油日加工量 15.6 0.1 0.8 15.6 0.0 0.3

炼厂产能利用率(%)92.4 0.5 6.1 92.0 -0.6 3.6

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.2 0.3 0.2

路透7月5日电---美国政府周四公布的数据显示,上周美国原油库存降幅超出预期,因热带暴风Debby中断进口;同时,由于需求改善,大多数炼厂产能利用率维持在高位.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至6月29日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少427万桶,至3.829亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少190万桶.

汽油库存增加15.1万桶,分析师预估为增加60万桶.包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少110万桶,预估为增加60万桶,终端需求有增加的迹象.

原油进口连续第二周下滑,日均减少34.4万桶至874万桶.分析师认为热带暴风Debby可能导致墨西哥湾沿岸地区装卸作业中断.Debby在佛州登陆后威力减弱,但在6月22-27日期间导致墨湾地区生产及油轮运输中断.

虽然Debby影响原油进口,但上周炼厂产能利用率仅下滑0.6个百分点至92%,从前一周的五年高位回落.分析师原预估为增加0.1个百分点.

国内成品油需求今年多数时间均呈现下滑,但在上周略见回升,整体需求四周均值为1,917万桶,较上年同期上升0.9%.但汽油需求同比降幅仍有4.3%.

美国原油期货CLc1在EIA数据公布之后先涨后跌.最新报86.90美元,下跌0.37%.

"原油库存大幅下降给油市带来一些乐观情绪,但那仅是一周的数字,在库存接近22年高位的情况下,可能不足以让市场保持上涨,"Tradition Energy的Gene McGillian说.

"馏分油库存减少也值得注意,因炼厂产能利用率高企在接近92%.这显示需求可能回温."

美国石油期货交割地--库欣基地的原油库存增加22.5万桶,至4,764万桶. (完)