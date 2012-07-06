《台湾报摘》--经济日报7月6日

* 头版头条:

--面对经济情势严峻,大陆、欧洲及英国央行昨日连袂放松货币政策,以刺激经济成长.大陆央行意外宣布降低基本放款利率0.31个百分点及存款利率0.25个百分点;欧洲央行宣布降低基本融通利率、抵押融通利率及存款利率各0.25个百分点;英国央行也宣布将购买债券的目标金额提高500亿英镑.

* 其他:

--全球再吹降息风,中央银行是否跟进降息备受注目,央行表示,会密切注意此一全球各国的降息现象;台湾经济研究院六所所长杨家彦则认为,台湾利率水准偏低,央行会保留实力,若要提振经济,会先从放宽流动性做起,非到紧要关头不会轻易调降利率.

--北京消息人士透露,两岸有关投保协议的协商已经结束,只剩下"文字和细节的调整",北京对台湾突然延期签约不悦,也不会再对台湾的要求让步."因为该谈的都谈完了,也基本取得一致共识",目前静待台湾找"合适时间"召开江陈八会.

--联想集团(0992.HK)董事长暨执行长杨元庆昨日秘密访台,与仁宝(2324.TW)总经理陈瑞聪、纬创(3231.TW)董事长林宪铭、广达(2382.TW)副董梁次震，及和硕(4938.TW)董座童子贤等科技巨头会面,洽谈代工事宜,联想明年上百亿台币的订单,四大厂有望入袋.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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