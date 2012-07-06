〔路透调查〕菲律宾披索及韩元过去两周多头部位大增,印度卢比空仓减少

路透新加坡7月5日电---路透调查显示,过去两周菲律宾披索多头仓位增加三倍,来到2月以来最高水平,而看多韩元的押注则增长超过两倍,创3月以来最高.

路透调查周三和周四访问12位外汇分析师的结果显示,对印度卢比的空头押注大幅减少,因印度总理辛格兼任财政部长之后,外界对改革更加寄予厚望.

印尼卢比空头部位则大减将近一半,因流动性出现改善.

亚洲货币受益于上周欧盟峰会意外达成协议,且市场日益期待各大央行将更加放松政策.

菲律宾披索兑美元今年迄今上涨5.2%,为表现最佳之亚洲新兴货币.评级机构标普周三将菲律宾评级调升至仅低于投资级一级,令菲律宾披索再次受到提振.

韩元受惠于流入韩国股市及债市的资金;同时,本地出口商亦买进韩元.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

6月 5日 -0.08 -0.78 -0.39 0.76 0.18 0.23 0.34 -0.84 0.23

6月22日 0.52 -0.22 -0.57 1.29 0.18 1.54 0.19 -0.21 0.35

6月 8日 0.17 0.55 0.25 1.19 0.58 1.33 0.77 0.35 0.54

5月24日 0.11 1.03 0.05 0.87 0.43 1.76 0.49 0.42 0.66

5月10日 -0.19 0.12 -1.19 0.31 -0.15 1.74 -0.38 -0.22 0.07

4月26日 -0.68 -0.06 -1.43 0.21 -0.36 1.38 -0.33 -0.76 -0.19

4月12日 -0.19 0.61 -0.66 0.45 -0.26 0.74 -0.18 -0.65 -0.37

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