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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:06 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在云区上方盘整,有日本散户买盘

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* 澳元/日圆昨日升至新高82.35,突破云区

* 将继续脱离云区;云区迅速下沉,今日介于78.14-81.01

* 本周有许多uridashis债券发行,证实日本散户买盘不错

* 投资人将6月夏季股利进行再投资,资金流入明显

* 100日移动均线切入位降至82.67,为上行第一道阻力,上方有停止单

* 83.00上方有更多停止单,支撑位在81.00之前的200日移动均线切入位. (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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