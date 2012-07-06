〔基金产业〕共同基金偏好债券,因质疑欧盟峰会--美国投资公司协会

路透纽约7月5日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布的数据显示,上周欧盟峰会之前,投资于美国共同基金的投资人倾向买进债券而非股票,因对于这些会谈能够达成的协议效力能持续多久存疑.

根据ICI的估计数字,整体股票基金在6月27日当周净流出11.0亿美元.

在此同时,债券基金则有43.4亿美元的净流入,前一周的净流入则达49.1亿美元.

指标标准普尔500指数.SPX同一时间的跌幅达1.76%,因许多人怀疑最近一次的欧洲决策人士会议能否解决欧陆的债务危机.疲弱的全球制造业数据也在该周之初削弱信心.

在这段期间,投资于海外股票的美国共同基金有温和的净流入3.62亿美元.

可以投资在固定收益产品及股票的平衡型基金则有2,100万美元资金流入,在之前一周的净流入则达11.9亿美元.

以下表格为ICI过去五周的共同基金资金流向的详细数据(单位:百万美元):

5/30/12 6/6/12 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012

整体股票基金 1,585 -1,909 891 -1,520 -1,097

国内股票 907 -3,261 -620 -1,847 -1,459

全球股票 678 1,352 1,511 327 362

平衡型基金* 460 -1,230 968 1,194 21

整体债券基金 -211 1,583 3,501 4,906 4,337

应税债券 -816 408 2,897 4,046 3,260

地方债券 606 1,176 604 860 1,077

总计 1,835 -1,555 5,361 4,579 3,260

* 平衡型基金可以投资于股票及/或固定收益产品 (完)