〔基金产业〕共同基金偏好债券,因质疑欧盟峰会--美国投资公司协会

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约7月5日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布的数据显示,上周欧盟峰会之前,投资于美国共同基金的投资人倾向买进债券而非股票,因对于这些会谈能够达成的协议效力能持续多久存疑.
根据ICI的估计数字,整体股票基金在6月27日当周净流出11.0亿美元.
在此同时,债券基金则有43.4亿美元的净流入,前一周的净流入则达49.1亿美元.
指标标准普尔500指数.SPX同一时间的跌幅达1.76%,因许多人怀疑最近一次的欧洲决策人士会议能否解决欧陆的债务危机.疲弱的全球制造业数据也在该周之初削弱信心.
在这段期间,投资于海外股票的美国共同基金有温和的净流入3.62亿美元.
可以投资在固定收益产品及股票的平衡型基金则有2,100万美元资金流入,在之前一周的净流入则达11.9亿美元.
以下表格为ICI过去五周的共同基金资金流向的详细数据(单位:百万美元):
5/30/12 6/6/12 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
整体股票基金 1,585 -1,909 891 -1,520 -1,097
国内股票 907 -3,261 -620 -1,847 -1,459
全球股票 678 1,352 1,511 327 362
平衡型基金* 460 -1,230 968 1,194 21
整体债券基金 -211 1,583 3,501 4,906 4,337
应税债券 -816 408 2,897 4,046 3,260
地方债券 606 1,176 604 860 1,077
总计 1,835 -1,555 5,361 4,579 3,260
* 平衡型基金可以投资于股票及/或固定收益产品 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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