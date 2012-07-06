〔台湾货币市场〕央行364天期存单得标利率料落0.87-88%,中国意外降息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 标售天期: 央行364天期存单
* 标售金额: 1,000亿台币
* 标售时间: 周五(6日),下周一(9日)发行
* 受访家数: 6家(3家本地银行、3家外商银行)
* 预测高低区间: 0.865-0.885%
* 平均中值区间: 0.87-0.88%
路透台北7月6日电---继中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时内相继宣布放宽货币政策后,台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单得标利率料受心理面因素影响,令平均中值微幅向下调整至0.87-0.88%,贴近上次得标利率稍稍偏下.
路透今早进行二度访查结果显示,受访金融机构半数维持原预测区间不变,半数则微幅调降预测区间.
--以下最新访查要点:
* 台湾情势与国际情势连结不高,央行操作仍有自身考量,跟进降息机率不大
* 台湾资金情势没有明显变化,外商银行去化资金需求仍在但亦有收益考量
* IRS(利率交换)TWDIRS一年期利率一早变动率不大,目前报价在0.85%
* 央行30天期存单利率指标--0.87$仍是心理关卡,但外银积极抢标仍有些微机会标破
* 国际局势仍造成市场心理因素影响,下标力道或稍加强
--欲浏览上日调查报导请点击:[ID:nST0472408];欲浏览中国人行、欧洲央行及英国央行宣布放松货币政策的相关文章请点击[ID:nST0472494]
以下为去年以来央行标售364天期定存单细节:
得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率
投标倍数 (亿台币)
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2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%
2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%
2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%
2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%
2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%
2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%
2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%
2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%
2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%
2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%
2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%
2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%
2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%
------------------------------------------------------------- (完)
--记者 林妙容/李盈蒨; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。