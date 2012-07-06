〔台湾货币市场〕央行364天期存单得标利率料落0.87-88%,中国意外降息

* 标售天期: 央行364天期存单

* 标售金额: 1,000亿台币

* 标售时间: 周五(6日),下周一(9日)发行

* 受访家数: 6家(3家本地银行、3家外商银行)

* 预测高低区间: 0.865-0.885%

* 平均中值区间: 0.87-0.88%

路透台北7月6日电---继中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时内相继宣布放宽货币政策后,台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单得标利率料受心理面因素影响,令平均中值微幅向下调整至0.87-0.88%,贴近上次得标利率稍稍偏下.

路透今早进行二度访查结果显示,受访金融机构半数维持原预测区间不变,半数则微幅调降预测区间.

--以下最新访查要点:

* 台湾情势与国际情势连结不高,央行操作仍有自身考量,跟进降息机率不大

* 台湾资金情势没有明显变化,外商银行去化资金需求仍在但亦有收益考量

* IRS(利率交换)TWDIRS一年期利率一早变动率不大,目前报价在0.85%

* 央行30天期存单利率指标--0.87$仍是心理关卡,但外银积极抢标仍有些微机会标破

* 国际局势仍造成市场心理因素影响,下标力道或稍加强

--欲浏览上日调查报导请点击:[ID:nST0472408];欲浏览中国人行、欧洲央行及英国央行宣布放松货币政策的相关文章请点击[ID:nST0472494]

以下为去年以来央行标售364天期定存单细节:

得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率

投标倍数 (亿台币)

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2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%

2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%

------------------------------------------------------------- (完)