〔汇市简讯〕台币兑美元因市场削减风险部位走弱,中美数据为下周走势关键

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月6日电---台币/美元TWD=TP周五早盘在现汇及远汇市场交易量明显放大,且因外资减少风险部位押注,令台币偏弱表现.不过出口商在29.950元附近挂单卖汇,亦提供台币支撑点.下周则看中美数据表现.
以下为汇市交易员观察市场最新动态:
* 外资于现汇及远汇市场买汇,致台币走弱且成交量来到近期大量
* 出口商于29.950附近挂单等待卖汇
* 29.850以下仍有美元买盘
* 台湾央行暂时没有明显动作
以下为汇市交易员最新观点:
* 欧洲及英国央行货币政策放宽符合预期,中国降息则出乎市场预料
* 中国下周公布的多个数据预料表现不佳,致中国央行提前出手
* 中国、欧美经济情势不佳的担忧超越放宽政策的利多效应
* 市场以减持风险部位因应,下周数据若不佳台币走弱速度加快
* 下周观察重点在美国非农数据、第二季企业财报结果、中国数据
* 美国推出QE3的预期心理增强
以下为汇市交易员预期今日/下周台币交易区间:
* 区间高低位:29.850-30.05
* 30元心理关卡为重要攻防,贬破30元走弱速度或加快
* 与韩元及其他亚币具比价效应,目前亚币虽走弱但仍相对稳定
本地时间10:55时最新报价:
* 台币/美元TWD=TP贬3.3分报29.923,早盘于29.755-29.950区间交投
* 盘中低位29.950为一周新低,前低为6月29日报29.980
* 海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF一个月换汇点至平盘附近,报-0.005/0.000,较上日收盘折幅缩小
* 韩元/美元KRW=走贬报1,138.6,目前交投落在1,133.32-1,139.25区间 (完)
--记者 林妙容/李盈蒨;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。