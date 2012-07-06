〔汇市简讯〕台币兑美元因市场削减风险部位走弱,中美数据为下周走势关键

路透台北7月6日电---台币/美元TWD=TP周五早盘在现汇及远汇市场交易量明显放大,且因外资减少风险部位押注,令台币偏弱表现.不过出口商在29.950元附近挂单卖汇,亦提供台币支撑点.下周则看中美数据表现.

以下为汇市交易员观察市场最新动态:

* 外资于现汇及远汇市场买汇,致台币走弱且成交量来到近期大量

* 出口商于29.950附近挂单等待卖汇

* 29.850以下仍有美元买盘

* 台湾央行暂时没有明显动作

以下为汇市交易员最新观点:

* 欧洲及英国央行货币政策放宽符合预期,中国降息则出乎市场预料

* 中国下周公布的多个数据预料表现不佳,致中国央行提前出手

* 中国、欧美经济情势不佳的担忧超越放宽政策的利多效应

* 市场以减持风险部位因应,下周数据若不佳台币走弱速度加快

* 下周观察重点在美国非农数据、第二季企业财报结果、中国数据

* 美国推出QE3的预期心理增强

以下为汇市交易员预期今日/下周台币交易区间:

* 区间高低位:29.850-30.05

* 30元心理关卡为重要攻防,贬破30元走弱速度或加快

* 与韩元及其他亚币具比价效应,目前亚币虽走弱但仍相对稳定

本地时间10:55时最新报价:

* 台币/美元TWD=TP贬3.3分报29.923,早盘于29.755-29.950区间交投

* 盘中低位29.950为一周新低,前低为6月29日报29.980

* 海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF一个月换汇点至平盘附近,报-0.005/0.000,较上日收盘折幅缩小

* 韩元/美元KRW=走贬报1,138.6,目前交投落在1,133.32-1,139.25区间 (完)