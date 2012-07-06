〔台湾债市〕RP利率持平,未受中国降息等外围宽松因素影响

路透台北7月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.虽然中国及欧洲降息,英国也宣布货币宽松措施,但今日台湾资金情势没有明显变化,RP以到期续作为主,利率持平在既有区间.

资金调度人士指出,近期券商在债市交易量偏低,并无明显资金需求,而寿险、银行等供应状况也持平,整体呈现稳定略为宽松状态.

展望下周,资金调度人士表示,由于上市公司的现金股利发放将自24日起进入高峰,此前像是投信与银行等将面临企业抽离资金的紧俏状态,届时可能会对券商调度造成影响.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)