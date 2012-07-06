〔台湾债市〕RP利率持平,未受中国降息等外围宽松因素影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.虽然中国及欧洲降息,英国也宣布货币宽松措施,但今日台湾资金情势没有明显变化,RP以到期续作为主,利率持平在既有区间.
资金调度人士指出,近期券商在债市交易量偏低,并无明显资金需求,而寿险、银行等供应状况也持平,整体呈现稳定略为宽松状态.
展望下周,资金调度人士表示,由于上市公司的现金股利发放将自24日起进入高峰,此前像是投信与银行等将面临企业抽离资金的紧俏状态,届时可能会对券商调度造成影响.
今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。