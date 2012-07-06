〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.87%,创近一年半新低

路透台北7月6日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.87%,落于市场预期区间下线,并较上期的0.878%跌0.8基点,且创近一年半同天期存单新低.

央行364天期存单加权得标利率前低在2011年2月10日,为0.839%,当时央行30天期存单利率为0.74%.

根据路透今日访查六家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.87-0.88%,预期将较上次得标利率持平偏下.[ID:nST0472590]

央行表示,此次投标总金额为3,188.6亿台币,投标倍数为3.19倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

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