《汇市简讯》市场目光离开量化宽松举措,经济成为焦点

尽管各大央行提出更多振兴措施,但外界对其效果存疑,而且把焦点放在全球经济上面.有监于此,如果今晚美国非农就业报告糟糕,可能跌势难免.这是2008年以来一项明显的改变.当时的公式是糟糕数据=政策支持=大宗商品+股市大涨.

由于有越来越多证据显示,金融资产在没有央行干预的时期无法出现荣景--大宗商品已回到第二轮量化宽松(QE2)之前的水平.经济形势普遍惨澹,可能将引发一波以美国投资人为首的资金返国潮.这将导致美元走强,流动性不足的新兴货币及澳元将岌岌可危.(完)