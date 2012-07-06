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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 12:44 BJT

《企业看点》--7月6日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月6日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报引述知情人士的话称,博士伦(Bausch & Lomb)可能最快在今年年底公开上市.[ID:nL3E8I54CF]

* 金融时报周五报导,法国广告集团Publicis Groupe SA (PUBP.PA)已同意收购英国广告代理公司Bartle Bogle Hegarty.[ID:nL6E8I600W]

* 根据当地媒体Maeil Business Newspaper周五报导,韩国净水器制造商Woongjin Coway(021240.KS)股权竞购案中,GS Retail (007070.KS)已被指定为优先投标人.[ID:nL3E8I60BZ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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