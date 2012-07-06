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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 13:19 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下跌,央行刺激举措未能安抚投资人

路透新加坡7月6日电---原油期货周五挫跌逾1美元,来到每桶100美元下方,几个央行采取的刺激措施未能舒缓投资人对于需求的忧虑,尽管挪威劳资纠纷引发的供应疑虑料将抑制油价跌幅.

中国人行、欧洲央行和英国央行周四相继宣布宽松政策,凸显出全球经济成长疑虑,使得大宗商品需求前景蒙上阴影.

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