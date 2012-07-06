〔台湾债市〕101/5殖利率收低,盘整等待美国非农就业数据

路透台北7月6日电---台湾10年期101/5殖利率周五收低.反映中国人行等放宽货币政策所引发的经济前景忧虑,不过市场预期台湾央行跟进降息的机率不高,因此并未改变殖利率在区间整理的格局.

展望下周,市场人士表示,首先要观察今晚美国公布的非农就业数据,此外,中国将公布的经济数据,都将牵动国际债市走向.但如果美债未能走出近期的区间整理格局,相信台债要突破黏稠盘局的机率也有限,101/5殖利率仍只能在1.20-1.24%间震荡.

"美债要先买单,台债才能跟着变化."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商主管也指出,除非非农数据特别好,"像是增加15万个以上,否则10年期美债US10YT=RR殖利率还是卡在1.70%以下."

根据RBS的分析,一段时间内公债可能呈区间走势,美国10年期公债收益率将陷于约1.67%-1.56%的区间内.

中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.[ID:nST0472494]

根据路透调查,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,不过在美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布6月民间就业人数增加17.6万人的报告后,交易商预计就业岗位增幅略高于10万个.[ID:nST0471690]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.23 0.9615 0.9580-0.9618 95.0

10 101/5 A01105=TWO -0.68 1.2170 1.2135-1.2225 138.0

中国人行意外降息,虽然让今日中午标售的364天期存单以0.87%利率得标,创近一年半新低.不过似乎没有影响债市,对短率敏感的五年券101/6发行前交易(when-issued)殖利率跌幅,反而还小于101/5.

"没有低到引发央行要降息的想像吧."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管也认为,今日资金情势并未因中国降息出现变化,央行还是维持一贯的调控步调.

"我想央行也晓得,除非必要,下调利率对经济一点帮助也没有."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2170

5 101/1 A01101=TWO 0.9480

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)