版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 14:10 BJT

〔标题新闻〕韩国7月计画标售2万亿(兆)韩元的63天期国库券,以弥补岁入预算的暂时短缺

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I61E3]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐