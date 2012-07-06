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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 13:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元徘徊纪录高点附近,观望美就业数据

路透悉尼/惠灵顿7月6日电---澳元和新西兰元兑欧元周五盘旋在纪录高点附近,涨势暂歇,投资人等待美国就业报告和下周关键的中国数据.

欧元兑澳元EURAUD=R报1.2070,隔夜挫跌1.2%,为今年以来最大单日跌幅.欧元/澳元低见1.2015,突破2月低点1.2124.

欧元兑新西兰元EURNZD=R报1.5433,周四挫跌1%至1.5366.分析师预期欧元可能跌向1.5350,进而下探1.5100.

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