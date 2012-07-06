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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 13:52 BJT

〔台湾股市〕收低0.26%,宏达电和大立光电挫跌

路透台北7月6日电---台湾股市周五收低0.26%,宏达电(2498.TW)重挫5.15%,该公司今日稍后将公布第二季财报.其对手韩国三星电子(005930.KS)甫公布创纪录的季度获利.

加权股价指数.TWII收跌19.19点至7,368.59点,开盘时持平.

电子类指数.TELI跌0.59%,苹果供应商大立光电(3008.TW)跌3.32%,该公司稍早公布6月营收创两年来最低.

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