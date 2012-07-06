〔台湾货币市场〕短率平稳,外资抢标致一年期存单标售利率创一年半新低

* 短率持稳

* 资金情势平平

* 下期央行364天期存单得标利率或标破0.87%

记者 林妙容

路透台北7月6日电---台湾银行间短率周五稳于此前水准.本地银行客户用钱需求在提存期初即已浮现,仰赖外商银行资金供应,令整体市场水位在旬初即以平稳呈现,不若以往旬初宽松,利率也因而维持在同一水平.

此外,央行对外商银行存单收受并不积极,在外商银长期资金到期续作需求下,加以中国意外降息带来心理因素影响,今日央行364天期存单标售结果创近一年半新低[ID:nST0472638],与央行30天期存单利率0.87%一致.市场预期下月标售在资金情势未有改善的情况下,标破0.87%的机率增高.

"现在就要看外商银可以忍受(一年期存单利率)到哪里了...趋势看起来是往下."一本地民营银行交易员称.

今日标售高标落在0.885%,与加权平均得标利率差距仅1.5基点.

此前于2010年9月及11月,因货币市场资金极度浮滥,央行364天期定存单两度标破30天期存单利率,9月时一年期得标利率在0.624%,低于30天的0.63%;11月当期得标利率在0.688%,也低于30天存单的0.69%.

本地时间15:10时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,上日收在0.507%;区间在0.506-0.70%,上日在0.388-0.73%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,上日在0.506-0.76%.

**短票利率微幅向上**

短票方面,票券商称,尽管欧洲与中国宣布降息等宽松举措,应不至影响台湾央行于现阶段采行同样措施,但逢周五发票量提高,银行间各有资金用途,同时也为下周一364天期央行存单交割预作准备,场上资金供应略见不均,令短票利率有微幅向上的压力.

展望下周,市场认为资金情势亦与本周雷同,不致有明显变化,但票券商将因资金缺口多寡不一而有调度难度.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.86-0.87%,上日在0.85-0.86%;与大型公股银行高见0.88%,上日报0.86-0.87%.

央行今日存单到期2,901.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆416.3亿,依序为周一3,570.5亿、周二194亿、周三2,664.5亿、周四957.5亿及周五3,029.8亿.紧缩因素则有周一1,000亿台币的364天期存单交割.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四当日超额准备为负206亿台币;累计超额准备为负263亿台币,加计前期1%的超额准备为338亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持稳.虽然中国及欧洲降息,英国也宣布货币宽松措施,但今日台湾资金情势没有明显变化,RP以到期续作为主,利率持平在既有区间.

资金调度人士指出,近期券商在债市交易量偏低,并无明显资金需求,而寿险、银行等供应状况也持平,整体呈现稳定略为宽松状态.

展望下周,资金调度人士表示,由于上市公司的现金股利发放将自24日起进入高峰,此前像是投信与银行等将面临企业抽离资金的紧俏状态,届时可能会对券商调度造成影响.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)