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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 14:19 BJT

〔韩国股市〕受三星电子跌势拖累收低,关注美国就业数据

路透首尔7月6日电---韩国股市周五下跌,受三星电子(005930.KS)跌势拖累,而在美国今日稍晚公布就业数据前,整体市场走势迟滞.

三星电子挫跌2%,受业绩公布后的获利了结打击.该公司公布第二季获利59亿美元,符合市场预期.[ID:nST0472530]

综合股价指数.KS11收跌0.92%至1,858.21点.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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