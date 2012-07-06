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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超0.66亿台币

路透台北7月6日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超0.66亿台币,上交易日修正后为卖超21.54亿;三大法人今日合计买超0.96亿台币,上交易日修正后为卖超20.39亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

7/6 -0.66 +4.87 -3.25 +0.96

7/5 -21.54r -2.43r +3.58r -20.39r

7/4 +26.66r +4.76r +8.03r +39.45r

7/3 +57.51r +18.49r +8.06r +84.06r

7/2 -43.05r +7.42r +14.71r -20.93r

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本月累计 +18.92 +33.10 +31.13 +83.15

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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