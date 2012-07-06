〔台湾汇市〕台币/美元收逾一周低位,30元能否破关先看美国非农数据

路透台北7月6日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值3.2分,创逾一周来低位,因欧洲、中国及英国三大央行相继祭出宽松政策,加剧市场对全球经济前景忧虑,风险胃纳下降促外资汇出,惟出口商抛盘提供短暂支撑;下周30元关卡能否破关先看稍晚美国就业数据公布.

中国央行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.其中中国降息最让人意外,这是中国央行在近一个月时间内第二次降息.[ID:nST0472494]

汇银人士指出,外资于现汇及海外无本金交割远期外汇(NDF)市场买汇力道强劲,促台币走弱并穿破29.9元,但出口商乐见台币回贬纷纷进场抛汇;近中午时,欧元及韩元走势略回稳,台股跌幅也没有进一步扩大,见场上美元买盘缩手,促台币收敛跌幅,交投渐趋冷静并静待非农数据公布.

他们并表示,央行盘中采双向调节,并没有积极防守任何价位.

"出口商等了很久,接近30元会出来更多,要突破不是这么容易."一位资深外汇交易员说.

不过,交易商也强调,汇价仍随国际情势而动,首先观察稍晚美国非农就业数据,若数据表现良好,将削弱美联储(FED)推出更多宽松举措的预期,国际美元料有撑;然数据逊于预期,也可能引发避险买盘支撑美元走势,将视今晚欧美金融市场如何解读.

根据路透调查,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,不过在美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布6月民间就业人数增加17.6万人的报告后,交易商预计就业岗位增幅略高于10万个.[ID:nST0471690]

交易人士表示,就目前线图来看,欧元后续走势并不乐观,若进一步突破前次波段低位1.2286,恐拖累台币贬破30元关卡;加之中国央行下半年仍可能会有降息举措来稳定增长,显示全球景气后市堪忧,未来亚币走势恐偏弱,先观察下周中国居民消费价格指数(CPI)及生产总值(GDP)等经济数据.

他们预估,台币下周一主要交投将落在29.8-30.0元间;接近30元关卡,出口商抛汇料出笼并给予台币短暂支撑.

台币兑美元今日收在29.922元,较前一周贬值2.2分,或0.07%;累积今年以来台币已升值1.23%,于亚洲新兴市场仅落后于菲律宾披索PHP=和坡元SGD=涨幅.

台币/美元前一次收盘低位出现在6月28日,报29.956元;盘中曾贬至29.950元,为6月29日报29.980以来最低.

台湾股市.TWII周五收盘下跌0.26%,至7,368.59点;外资及陆资在台股仅微幅卖超0.66亿台币,上交易日修正后为卖超21.54亿.[ID:nST0472840]

另外,亚洲新兴市场货币兑美元和欧元周五下跌,尽管三大主要央行周四放宽货币政策,但投资者仍在美国非农就业数据公布前锁定获利.[EMRG/SGCN]

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