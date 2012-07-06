〔欧元区经济〕5月通胀压力降至26个月低点--ECRI

路透班加罗尔7月6日电---根据一项旨在预测周期性通胀趋势的指标,欧元区5月通胀压力降至26个月低点,四大经济体每个国家的通胀压力均放缓.

经济周期研究所(ECRI)周五公布,德国、法国、意大利、和西班牙5月的未来通胀指标均下滑,令欧元区未来通胀指标(EZFIG)从4月的95.4降至94.9.