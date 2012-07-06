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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 15:56 BJT

〔欧元区经济〕5月通胀压力降至26个月低点--ECRI

路透班加罗尔7月6日电---根据一项旨在预测周期性通胀趋势的指标,欧元区5月通胀压力降至26个月低点,四大经济体每个国家的通胀压力均放缓.

经济周期研究所(ECRI)周五公布,德国、法国、意大利、和西班牙5月的未来通胀指标均下滑,令欧元区未来通胀指标(EZFIG)从4月的95.4降至94.9.

"5月EZFIG降至26个月低点,因主要欧元区经济体通胀压力下滑,"ECRI营运长Lakshman Achuthan称."因此,欧元区通胀可能进一步下降."

初值数据显示,欧元区6月通胀率持稳在16个月低点2.4%.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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