〔路透调查〕台湾6月出口料较上年同期增长1.6%,中止连续四个月萎缩

* 出口预估中值为增长1.60%(5月为下滑6.3%)

* 进口预估中值为增加0.50%(5月为下滑10.5%)

* 贸易收支预估中值为顺差18.28亿美元(5月为顺差22.6亿美元)

* 数据将于7月9日周一0800GMT公布

路透台北7月6日电---台湾6月出口或可避免连续第四个月萎缩的情况,料小幅增长1.6%,拜部分电子产品需求之赐,但疲弱数据会凸显出亚洲出口业者前路艰困.

路透调查11名分析师的预估显示,台湾6月出口料较上年同期下滑1.32%至成长6.8%.台湾5月出口连续第三个月减少,且降幅6.3%超过预期,对三大市场欧洲、美国和中国的出口均下滑.

6月进口料近持稳,显示出台湾出口商对终端需求的信心不足,不愿增加设备和原物料的采购.

中国人民银行周四意外降息,凸显出中国成长趋疲的忧虑.中国是台湾最大的贸易伙伴,占台湾整体出口约40%.

最新的汇丰/Markit台湾采购经理人指数(PMI)显示,台湾6月制造业产出为五个月来首次萎缩,主要因为海外市场需求趋疲.

电子业出口对手韩国近日调降2012年出口成长率预估,由6.7%降至3.5%,因欧洲危机仍在持续.尽管如此,韩国6月出口增幅仍略高于预期.

目前,对于部分高阶电子产品尤其是苹果(AAPL.O)产品的需求,持续支撑台湾出口.台湾5月外销订单连续第三个月下滑,但拜电子需求之赐,来自美国的订单乐观.

台湾企业为苹果绝大部分产品以及多个品牌智慧型手机的主要生产商.(完)