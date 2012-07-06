〔台韩经贸〕双方正针对投资保障协定进行非正式接触--台湾经济部

路透台北7月6日电---台湾经济部周五表示,台湾与韩国双方对于促进投资保障协议有正面思考,但还在非正式接触当中.

台湾经济部次长梁国新于电话中对路透做上述表示.

本地媒体联合晚报引述韩国朝鲜日报报导,指台湾与韩国断交20年来,首度针对促进两地经贸关系,于今年6月底在台北举行缔结双向投资保障协定的谈判,并预定在今年10月于南韩首尔举行第二次谈判.

对此报导,梁国新仅愿表示双方是在非正式的接触中,其余则不予评论.(完)