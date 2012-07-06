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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 16:59 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超6.5亿台币

路透台北7月6日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.50 6.00 +9.50

票券业 0.00 3.00 -3.00

证券业 18.50 25.00 -6.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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