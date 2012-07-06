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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 16:59 BJT

〔台湾债市〕101/5期借券成交44亿台币,加权平均利率0.7173%

路透台北7月6日电---台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)

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101/5 44 0.8050 0.6800 0.7173 359.5 (354.5)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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