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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 18:13 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增337.3亿台币

路透台北7月6日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增337.3亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,930.3亿台币.上周存单发行量净增512.3亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7月2日(一) 3,572.00 3,423.80 -148.20

7月3日(二) 52.00 806.00 754.00

7月4日(三) 1,322.50 1,239.00 -83.50

7月5日(四) 480.00 558.00 78.00

7月6日(五) 2,901.50 2,638.50 -263.00

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总 计 8,328.00 8,665.30 337.30

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7月2日(一) 135.00 66.80

7月3日(二) 52.00 20.00

7月4日(三) 59.00 10.00

7月5日(四) 76.00 13.00

7月6日(五) 149.50 29.00

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总 计 471.50 138.80 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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