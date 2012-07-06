《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增337.3亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月6日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增337.3亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,930.3亿台币.上周存单发行量净增512.3亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
7月2日(一) 3,572.00 3,423.80 -148.20
7月3日(二) 52.00 806.00 754.00
7月4日(三) 1,322.50 1,239.00 -83.50
7月5日(四) 480.00 558.00 78.00
7月6日(五) 2,901.50 2,638.50 -263.00
---------------------------------------------------------------
总 计 8,328.00 8,665.30 337.30
中长天期存单发行量
------------------------------------------------
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
7月2日(一) 135.00 66.80
7月3日(二) 52.00 20.00
7月4日(三) 59.00 10.00
7月5日(四) 76.00 13.00
7月6日(五) 149.50 29.00
------------------------------------------------
总 计 471.50 138.80 (完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。