《热点透视》三星电子的估值或有低估之嫌

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales; 编译 田建华

路透香港7月6日电---三星电子日渐成为苹果可敬的对手.但投资人却有点看扁这家估值达1,700亿美元的公司.即使三星周五预计第二季营业利润录得创纪录的59亿美元,但其股价仍挫跌2%.三星应该得到更多的肯定.

确有一些干扰的因素.三星的电视和家电等低利润率部门,尤其受到欧元区需求疲软的威胁.另外,若苹果开始从其他公司为iPhone和iPad采购关键部件,对三星可能产生何种影响,亦始终令外界担忧--或许担忧过度.三星对第二季营收的预估则稍稍不及市场预期.

不过三星电子的移动设备业务,仍是苹果最大的竞争对手.看看类似香港这样使用早、科技控城市的上班族,三星最新的机型无处不在.三星Galaxy S III智能手机需求庞大,因此出现供货不足,这是苹果某些时刻也会遭遇到的"问题."而据Campaign Asia-Pacific的新排名,三星的品牌登顶成功,苹果屈居次席.

移动业务部门是三星成长的推动器.该公司第二季整体营业利润较上年同期激增近80%.

三星不仅未因这样的成长获得嘉奖,还遇到了和苹果一样的问题,尽管苹果的问题没那么严重:即公司估值看似偏低.据汤森路透StarMine对三星未来12个月获利估算,三星目前市盈率仅略高于七倍.这仅及行业市盈率中值的一半,尽管该行业包括诸多营运模式不同的企业.苹果股价仅略高于每股盈余(EPS)预估的11倍,亦未完全反映其爆发式的增长.

三星既有类似苹果的智能手机业务,也有一般业务,或许投资者被这样的组合体弄得晕头转向.无论原因为何,他们可能是犯了见树不见林的毛病.(完)