〔东京汇市〕欧元走势震荡,因欧洲本周有重大事件登场

2206GMT---欧元和商品货币周一在亚洲盘走势震荡,因投资人焦虑地观望本周欧洲重要的事件,能否让欧元区的债务危机更接近划下句点.
欧元EUR=盘初一开始是小升至1.3435美元,之後突然小跌至1.3400,和纽约尾盘水准相差不多.
在全球强大压力下,欧盟领导人周四/周五会晤,希望能就有说服力的纾困计画达成协议.
欧洲央行周四举行利率会议,外界预期料将降息.结果若令人失望,欧元可能会迅速承压.
美元指数.DXY小跌0.1%至78.512,进而助商品货币一臂之力.澳元/美元AUD=D4报1.0250,高於纽约盘水准1.0208.
风险胃纳进一步得到支撑,因周五美国就业数据显示,11月失业率降至两年半低位.但这部分是因劳动力人口减少.周一亚洲没有重大数据.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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