〔全球金融〕美联储可能向IMF提供贷款,以协助欧元区高负债国家--报载

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透柏林12月4日电---德国世界报报导称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)以及其他17个欧元区国家的央行,可能向国际货币基金组织(IMF)提供资金,用来帮助深受债务所苦的国家.
该报引述熟悉谈判情况的消息人士的话称,欧元区各国央行可能至少向一特殊基金拨款1,000亿欧元,该基金可能用於协助那些忙於控制债务的国家.
"此外,其他央行,像是美联储,似乎也准备好提供部分融资,"该报在将於周一刊出的文章中表示.
报导称,美国财政部长盖特纳在未来几周将访问欧洲,届时可能讨论这个想法.
官员们周六表示,有关欧元区各国央行发放贷款的规模的讨论已在技术层面启动.此前欧元区财长们已准许研究这个想法的可能性.
该想法是让IMF贷款规模可以匹配欧元区救助基金扩大後的救助能力.
一位欧元区高层官员曾表示,在政治层面上,没有讨论到金额问题.
盖特纳在未来一周将和数位欧洲领导人磋商,料将敦促他们在为防止欧元区危机失控而召开的一个欧盟峰会上采取果断行动.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。