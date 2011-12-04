〔意大利经济〕总理公布全面的撙节举措,以稳定财政且避免危机扩散

路透罗马12月4日电---意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.

该举措将以单一的紧急命令颁布生效,之後再由国会正式批准.意大利此前面临日益升高的压力,要求其采取全面性举措来重振对这个欧元区第三大经济体的信心.

这项撙节计画分成2012-14年200亿欧元预算方案,以及进一步100亿欧元的举措,以提振经济成长.蒙堤表示,该计画虽痛苦但是必要的.

"我们必须要有所牺牲,但要尽最大努力公平地承担各种牺牲,"他在记者会上表示.他并称,将不支领其作为总理和经济部长的薪水.

采行该撙节举措对重建意大利在金融市场的信誉至关重要,因上任中间偏右派政府的前总理贝鲁斯柯尼没有信守承诺.