美国与加拿大经济指标预测--12月5日-12月12日****

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月5日(一)
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 52.9
企业活动指数 55.2 53.8
1500 美国工厂订单 10月 -0.3% +0.3%
耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.8%
12月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%
1330 加拿大建筑许可 10月 1.6% -4.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%
1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
12月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4
再融资指数 -- 2,834.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 70.0 73.9
12月8日(四)
1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 20.00 20.76
1330 加拿大新屋价格 10月 +0.2% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 39.5 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575
续请失业金人数(万人) 11月26日当周 370 374
1500 美国趸售(批发)库存 10月 +0.3% -0.1%
趸售销售 +0.5% +0.5%
12月9日(五)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5
进口 385.5 384.7
出口 395.0 397.2
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1
现况指数 78.0 77.6
预期指数 57.3 55.4
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9
----------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 -- 赤字984.7(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选