《台湾报摘》--工商时报12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--大陆涉台机构证实,国泰金控(2882.TW)将透过国泰世华商银上海分行参股大陆绩优的城市商业银行-温州银行.消息人士并未透露参股比率,但至少逾5%,该案已获得当地政府银监单位批准,短期内也将再取得大陆银监会核准函,成为台资金融机构成功参股陆银的新例.
* 其他:
--保发中心最新统计,到9月底,寿险业投资用不动产及自用不动产总金额达5,056亿台币,若加计9月中下旬至11月底,多件标案尚未过户部分,寿险业今年新增投资不动产金额已逾600亿,可望超越2009年的659亿,再创新高.
--奇美电(3481.TW)400亿台币联贷案筹组,公股银行要求鸿海(2317.TW)拿出具体行动.据了解,日前经济部工业局出面召集八大公股银行举行的会议中,已针对与会银行的诉求作出相关会议结论,将要求鸿海为奇美电增资,及避免鸿海与奇美电的同质产品竞争.
--宏基(2353.TW)年度供应商大会将在1月中旬展开,宏基今年市占率落至第四,董事长王振堂透露,将以力拼个人电脑出货量年增一成作为明年的首要目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。