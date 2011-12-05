《台湾报摘》--工商时报12月5日

* 头版头条:

--大陆涉台机构证实,国泰金控(2882.TW)将透过国泰世华商银上海分行参股大陆绩优的城市商业银行-温州银行.消息人士并未透露参股比率,但至少逾5%,该案已获得当地政府银监单位批准,短期内也将再取得大陆银监会核准函,成为台资金融机构成功参股陆银的新例.

* 其他:

--保发中心最新统计,到9月底,寿险业投资用不动产及自用不动产总金额达5,056亿台币,若加计9月中下旬至11月底,多件标案尚未过户部分,寿险业今年新增投资不动产金额已逾600亿,可望超越2009年的659亿,再创新高.

--奇美电(3481.TW)400亿台币联贷案筹组,公股银行要求鸿海(2317.TW)拿出具体行动.据了解,日前经济部工业局出面召集八大公股银行举行的会议中,已针对与会银行的诉求作出相关会议结论,将要求鸿海为奇美电增资,及避免鸿海与奇美电的同质产品竞争.

--宏基(2353.TW)年度供应商大会将在1月中旬展开,宏基今年市占率落至第四,董事长王振堂透露,将以力拼个人电脑出货量年增一成作为明年的首要目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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