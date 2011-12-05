《台湾报摘》--经济日报12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--金管会委员会上周通过中国大陆银行来台参股案,并呈报行政院核定,预计最快本周就可宣布,此举将有助两岸银行透过相互参股策略联盟.
* 其他:
--中国大陆最大液晶电视厂TCL集团(000100.SZ)董事长李东生表示,液晶电视与手机都是TCL发展的重心,也是和台湾厂商合作的重点,对台采购金额没有设限,预期可为面板、手机供应链厂第四季营运捎来春燕.
--配合行政院经济景气因应方案,银行公会研拟推出新版企业纾困机制,启动股票质押暂行措施,股价下跌时不要直接断头卖出,而是与客户协商变更授信条件,协助企业取得营运资金,也有助减缓股市卖压.
--瑞普国际物业总裁曾东茂表示,今年前11个月商用不动产成交额已达1,350亿台币、寿险业在买方中占比则近五成,双创历史新高,惟租金未跟涨,投报率创新低.预期明年因景气不明,市场交易量难再攀高,将呈价缩量平格局.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。