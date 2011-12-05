《台湾报摘》--经济日报12月5日

* 头版头条:

--金管会委员会上周通过中国大陆银行来台参股案,并呈报行政院核定,预计最快本周就可宣布,此举将有助两岸银行透过相互参股策略联盟.

* 其他:

--中国大陆最大液晶电视厂TCL集团(000100.SZ)董事长李东生表示,液晶电视与手机都是TCL发展的重心,也是和台湾厂商合作的重点,对台采购金额没有设限,预期可为面板、手机供应链厂第四季营运捎来春燕.

--配合行政院经济景气因应方案,银行公会研拟推出新版企业纾困机制,启动股票质押暂行措施,股价下跌时不要直接断头卖出,而是与客户协商变更授信条件,协助企业取得营运资金,也有助减缓股市卖压.

--瑞普国际物业总裁曾东茂表示,今年前11个月商用不动产成交额已达1,350亿台币、寿险业在买方中占比则近五成,双创历史新高,惟租金未跟涨,投报率创新低.预期明年因景气不明,市场交易量难再攀高,将呈价缩量平格局.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.