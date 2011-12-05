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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:32 BJT

〔日本股市〕开盘上涨,但涨幅料将有限

路透东京12月5日电---日本股市日经指数周一上涨,受到投资人对欧债危机的信心改善所激励,不过本周稍後欧洲重要事件之前的不确定性料将抑制涨势.

日经指数.N225上涨0.6%,至8,694.91点,东证股价指数.TOPX上涨0.7%至748.90点.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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