〔国际油市〕美国原油期货续涨升破每桶101美元,因市场担心伊朗情势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月5日电---美国原油期货周一扩大涨势升破每桶101美元,因受助於股市走坚、伊朗核计画导致地缘政治情势紧绷、以及美国经济情况令人鼓舞.
0006GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLc1上涨0.57美元,报每桶101.53美元.该期约稍早时触及11月30日以来的高位101.73美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。