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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:43 BJT

〔国际油市〕美国原油期货续涨升破每桶101美元,因市场担心伊朗情势

路透东京12月5日电---美国原油期货周一扩大涨势升破每桶101美元,因受助於股市走坚、伊朗核计画导致地缘政治情势紧绷、以及美国经济情况令人鼓舞.

0006GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLc1上涨0.57美元,报每桶101.53美元.该期约稍早时触及11月30日以来的高位101.73美元.

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