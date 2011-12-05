版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,本周央行利率会议及欧盟峰会前人气谨慎

路透首尔12月5日电---韩元兑美元KRW=周一早盘上涨,因受到美国就业数据利多支持,不过本周韩国央行利率会议以及欧盟峰会在即,投资人态度审慎限制韩元涨幅.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,127.8,上周五收盘价为1,131.5.

韩股也开高,上涨0.65%.

韩国三年期公债期货12月合约持平,报104.49.

0025 GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,127.8 1,131.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4403/516 14.5374/500

韩国公债期货KTBc1* 104.49 104.49

韩国综合股价指数.KS11 1,923.02 1,916.04

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐