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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:13 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,156,942口)

291,709 127,401 124,494 612,130 690,977 1028333 942,872 128,609 214,070

较11月22日变动(减少141,766口)

-69,900 -6,428 -21,760 -43,303 -97,718 -134,963 -125,906 -6,803 -15,860

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.2 11.0 10.8 52.9 59.7 88.9 81.5 11.1 18.5

各类交易商数量(总计为690家)

152 155 175 209 312 462 568 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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