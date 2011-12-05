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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:11 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(369,175口)

73,037 125,148 42,718 221,376 144,961 337,131 312,827 32,044 56,348

较11月22日变动(减少34,297口)

-4,766 -8,975 -10,196 -17,588 -11,668 -32,550 -30,839 -1,747 -3,458

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.8 33.9 11.6 60.0 39.3 91.3 84.7 8.7 15.3

各类交易商数量(总计为372家)

94 150 102 80 105 244 295 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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