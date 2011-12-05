〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月29日持仓报告(表)

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(522,741口)
109,910 98,847 71,037 292,371 267,957 473,318 437,841 49,423 84,900
较11月22日变动(增加131口)
-4,589 -4,252 3,255 -5,167 -1,403 -6,501 -2,400 6,632 2,531
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.0 18.9 13.6 55.9 51.3 90.5 83.8 9.5 16.2
各类交易商数量(总计为457家)
121 133 147 105 142 322 360 (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选