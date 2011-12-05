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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:17 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(522,741口)

109,910 98,847 71,037 292,371 267,957 473,318 437,841 49,423 84,900

较11月22日变动(增加131口)

-4,589 -4,252 3,255 -5,167 -1,403 -6,501 -2,400 6,632 2,531

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.0 18.9 13.6 55.9 51.3 90.5 83.8 9.5 16.2

各类交易商数量(总计为457家)

121 133 147 105 142 322 360 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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