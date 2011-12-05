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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:17 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(138,214口)

42,742 29,928 8,356 77,805 80,566 128,903 118,850 9,311 19,364

较11月22日变动(增加:1,108口)

2,159 2,199 -885 -398 -4,850 876 -3,536 232 4,644

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 21.7 6.0 56.3 58.3 93.3 86.0 6.7 14.0

各类交易商数量(总计为221家)

69 74 44 51 61 147 155 (完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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