版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:18 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(423,176口)

186,031 31,238 22,953 151,929 345,474 360,913 399,665 62,263 23,511

较11月22日变动(减少33,894口)

-8,035 -1,858 -2,269 -18,169 -17,037 -28,473 -21,164 -5,421 -12,730

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.0 7.4 5.4 35.9 81.6 85.3 94.4 14.7 5.6

各类交易商数量(总计为303家)

166 63 67 53 48 252 150 (完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐