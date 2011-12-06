〔台湾货币市场〕12月6日及本提存期资金预期变化一览表

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透台北12月6日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期190亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆2,775.8亿台币:
12/07 4,266.00亿
12/08 1,025.50亿
12/09 1,316.50亿
12/10 2,495.00亿
12/11 1,322.00亿
12/12 1,119.00亿
12/13 529.00亿
12/14 4,409.30亿
12/15 1,020.50亿
12/16 2,221.10亿
12/17 546.00亿
12/18 950.00亿
12/19 217.50亿
12/20 93.80亿
12/21 1,495.20亿
12/22 658.50亿
12/23 1,154.50亿
12/24 462.50亿
12/25 1,150.00亿
12/26 209.50亿
12/27 80.00亿
12/28 1,337.50亿
12/29 216.00亿
12/30 1,085.00亿
12/31 908.00亿
01/01 2,009.90亿
01/02 445.00亿
01/03 33.00亿
--公债付息34.5亿台币:
12/17 91甲11期9息 7.500亿
12/19 87甲3期14息 20.6250亿
12/28 99甲9期1息 6.3750亿
--国库券到期526.1亿台币:
12/9 财100-7 350.00亿
12/28 财100-3 176.10亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/09:财100-10期182天期国库券发行,金额300亿台币,12月8日标售.
*--12/12:央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,12月9日标售.
--12/21:财100-11期273天期国库券发行,金额300亿台币,12月20日标售.
--12/29:100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币,12月26日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. 月提
注: *代表更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过