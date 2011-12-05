〔CFTC报告〕COMEX期铜11月29日持仓报告(表)

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(112,374口)
26,425 29,733 11,900 64,354 54,748 102,679 96,381 9,695 15,993
较11月22日变动(减少11,815口)
353 -561 -1,446 -8,027 -7,994 -9,120 -10,001 -2,695 -1,814
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.5 26.5 10.6 57.3 48.7 91.4 85.8 8.6 14.2
各类交易商数量(总计为162家)
42 60 38 39 39 100 127 (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选