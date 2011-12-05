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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:28 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(112,374口)

26,425 29,733 11,900 64,354 54,748 102,679 96,381 9,695 15,993

较11月22日变动(减少11,815口)

353 -561 -1,446 -8,027 -7,994 -9,120 -10,001 -2,695 -1,814

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.5 26.5 10.6 57.3 48.7 91.4 85.8 8.6 14.2

各类交易商数量(总计为162家)

42 60 38 39 39 100 127 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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