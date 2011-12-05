《全球重要经济事件一览表》--12月5日-12月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月5日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)出版"2011年区域前景:为强劲经济建立有活力的区域".

罗马--意大利总理蒙堤宣布预算措施.

伦敦--葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就该国的债务危机应对发表演说.(1900)

佛罗伦斯--意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)就金融稳定与经济成长发表演说.

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯向该国议会介绍塞浦路斯经济的最新预估.(0700)

印第安那州曼西--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在波尔州立大学中心出席企业与经济研究年度前景餐会并发表演说.(1710)

12月6日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会为"多德-弗兰克法案的实施"出席作证.(1300)

都柏林--爱尔兰公布2012年预算,这是其获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计画的关键要素之一.(1545)

悉尼--澳洲央行委员会会议

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定.

马里兰州巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行赞助的会议"策略性使用数据以稳定邻国"(至12月7日)(1800)

12月7日(三)

马里兰州巴尔的摩--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行赞助的会议中,为"在数据导向的政策中动员一般民众参与"小组会议致开幕词.(1330)

法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议.(至12月8日)

伦敦--英国央行货币政策会议.(至12月8日)

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

日本静冈--日本央行审议委员石田浩二向静冈企业领袖发表演说并举行记者会.(0530)

12月8日(四)

布鲁塞尔--欧盟领导人在12月9日峰会之前进行非正式工作餐会面.

马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日)

澳洲悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Warren Hogan就职纪念讲座上发表讲话.(0720)

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率政策决定.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後宣布利率决定和举行记者会.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明并公布官方现金利率.

渥太华--加拿大央行公布金融系统评估.

12月9日(五)

布鲁塞尔--欧盟国家和政府领导人峰会.

维也纳--奥地利央行举行新闻发布会,介绍欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的经济预测.(0900)

东京--日本央行副总裁西村清彦在一场研讨会中发表演讲.(0500)

12月12日(一)

全球暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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