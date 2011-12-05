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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:26 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月29日持仓报告(表)

路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,302,512口)

308,005 151,526 336,064 576,726 754,556 1220795 1242146 81,717 60,366

较11月22日变动(增加6,894口)

-5,947 -5,080 6,995 2,912 3,279 3,960 5,194 2,934 1,700

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.6 11.6 25.8 44.3 57.9 93.7 95.4 6.3 4.6

各类交易商数量(总计为316家)

112 84 137 87 100 273 258 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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