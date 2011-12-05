〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月29日持仓报告(表)

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,302,512口)
308,005 151,526 336,064 576,726 754,556 1220795 1242146 81,717 60,366
较11月22日变动(增加6,894口)
-5,947 -5,080 6,995 2,912 3,279 3,960 5,194 2,934 1,700
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.6 11.6 25.8 44.3 57.9 93.7 95.4 6.3 4.6
各类交易商数量(总计为316家)
112 84 137 87 100 273 258 (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选