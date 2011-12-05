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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 09:32 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,关注欧盟峰会

路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周一几无变动,上周则创下五周来首次上涨.本周欧洲将有重要峰会登场,投资人预期将采取大胆举措来抑制欧债危机.

0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小升7美元至每吨7,902美元.上周期铜跳涨9.1%,受惠於全球主要央行意外联合行动,向受困欧洲银行提供较便宜的流动性.

上海期货交易所2月期铜合约SCFc3涨0.3%至每吨58,260元人民币.

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