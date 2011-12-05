〔金属期市〕期铜持稳,关注欧盟峰会

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周一几无变动,上周则创下五周来首次上涨.本周欧洲将有重要峰会登场,投资人预期将采取大胆举措来抑制欧债危机.
0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小升7美元至每吨7,902美元.上周期铜跳涨9.1%,受惠於全球主要央行意外联合行动,向受困欧洲银行提供较便宜的流动性.
上海期货交易所2月期铜合约SCFc3涨0.3%至每吨58,260元人民币.
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选