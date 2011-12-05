更正:〔芝加哥期市〕美国谷物期货上涨,对欧洲峰会寄予厚望

(更正:内文第七段应为"1,900万公顷"非"英亩")

路透吉隆坡12月5日电---美国谷物期货周一上涨,由大豆期货带头上涨,因天候乾燥加重供应疑虑,且本周欧洲领导人峰会引发该区将找到阻止欧债危机新方式的预期.

12月芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货WZ1持稳於6.12-1/4美元,此前创下逾四个月来最大周升幅.

12月玉米期货CZ1小升0.17%至5.87-1/2美元.1月大豆期货SF2则升0.53%至11.41-3/4美元.

巴西和阿根廷广大产区的大豆、玉米将在2012年初收割.

天候乾旱是巴西Mato Grosso大豆及玉米生长区的隐忧,不过有徵兆显示最近很快就会降雨.

中国国家统计局周五公布,初步统计2011年中国粮食总产量达到57,121万吨,比上年增长4.5%,创新的历史纪录.玉米总产量19,175万吨,比去年增加1,450万吨,增长8.2%.[ID:nCN1257906]

在阿根廷,截至上周四为止,本季1,900万公顷大豆计画种植区已有66%完成种植,七天内增加了10个百分点,进度较上年同期快6个百分点.

阿根廷官员说,预估该国2011/12大豆产量介於5,200万吨至5,300万吨之间.

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合约 价格 变动 涨跌% 2010年底 年内迄今变动百分比

CBOT玉米 587.50 1.00 +0.17 629.00 -6.60

CBOT大豆 1141.75 6.00 +0.53 1393.75 -18.08

CBOT小麦 612.25 0.00 +0.00 794.25 -22.91

CBOT稻米 14.42 -0.04 -0.28 13.88 3.85

美国原油 101.34

欧元/美元 1.3410

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)