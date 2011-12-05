更正:〔芝加哥期市〕美国谷物期货上涨,对欧洲峰会寄予厚望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第七段应为"1,900万公顷"非"英亩")
路透吉隆坡12月5日电---美国谷物期货周一上涨,由大豆期货带头上涨,因天候乾燥加重供应疑虑,且本周欧洲领导人峰会引发该区将找到阻止欧债危机新方式的预期.
12月芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货WZ1持稳於6.12-1/4美元,此前创下逾四个月来最大周升幅.
12月玉米期货CZ1小升0.17%至5.87-1/2美元.1月大豆期货SF2则升0.53%至11.41-3/4美元.
巴西和阿根廷广大产区的大豆、玉米将在2012年初收割.
天候乾旱是巴西Mato Grosso大豆及玉米生长区的隐忧,不过有徵兆显示最近很快就会降雨.
中国国家统计局周五公布,初步统计2011年中国粮食总产量达到57,121万吨,比上年增长4.5%,创新的历史纪录.玉米总产量19,175万吨,比去年增加1,450万吨,增长8.2%.[ID:nCN1257906]
在阿根廷,截至上周四为止,本季1,900万公顷大豆计画种植区已有66%完成种植,七天内增加了10个百分点,进度较上年同期快6个百分点.
阿根廷官员说,预估该国2011/12大豆产量介於5,200万吨至5,300万吨之间.
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合约 价格 变动 涨跌% 2010年底 年内迄今变动百分比
CBOT玉米 587.50 1.00 +0.17 629.00 -6.60
CBOT大豆 1141.75 6.00 +0.53 1393.75 -18.08
CBOT小麦 612.25 0.00 +0.00 794.25 -22.91
CBOT稻米 14.42 -0.04 -0.28 13.88 3.85
美国原油 101.34
欧元/美元 1.3410
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
--编译 戴素萍/李婷仪;审校 杜明霞/张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。