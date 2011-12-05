〔台湾债市〕RP利率未变,月初资金供应较多但利率欲下不易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一未变.月初市场资金供应偏向宽裕,尤以投信为供应主力,各家金融机构调度颇为顺畅,成交利率几无变动.
资金调度人士指出,投信业以收益为主要考量,对利率颇为坚持,RP利率不见松动下滑的迹象,但承作长天期的意愿有所提升.展望本周,除明日有50亿台币的华南银行金融债交割外,暂无其他大型紧缩因子,预料资金调度应不成问题.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。