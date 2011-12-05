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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:26 BJT

〔台湾债市〕RP利率未变,月初资金供应较多但利率欲下不易

路透台北12月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一未变.月初市场资金供应偏向宽裕,尤以投信为供应主力,各家金融机构调度颇为顺畅,成交利率几无变动.

资金调度人士指出,投信业以收益为主要考量,对利率颇为坚持,RP利率不见松动下滑的迹象,但承作长天期的意愿有所提升.展望本周,除明日有50亿台币的华南银行金融债交割外,暂无其他大型紧缩因子,预料资金调度应不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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