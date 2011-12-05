〔台湾数据〕11月CPI年增率1.01%,低於市场预期

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北12月5日电---台湾主计处周一公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.01%,低於路透调查的成长1.20%.
11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.29%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
11月 10月
CPI(较上年同期) +1.01 +1.25*
路透调查(较上年同期) +1.20 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.07 +0.02
核心CPI(较上年同期) +1.24 +1.53*
WPI(较上年同期) +5.29 +5.80*
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]
--采访 董永年; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选