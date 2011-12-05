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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:09 BJT

〔台湾数据〕11月CPI年增率1.01%,低於市场预期

路透台北12月5日电---台湾主计处周一公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.01%,低於路透调查的成长1.20%.

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.29%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

11月 10月

CPI(较上年同期) +1.01 +1.25*

路透调查(较上年同期) +1.20 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.07 +0.02

核心CPI(较上年同期) +1.24 +1.53*

WPI(较上年同期) +5.29 +5.80*

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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