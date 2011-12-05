〔日本股市〕早盘微幅收高,市场审慎观望欧美对意大利新撙节计画的反应

路透东京12月5日---日本股市上周大涨之後周一微幅上涨,受到投资人对欧债危机的信心改善所激励,不过有关市场将如何看待意大利新撙节计画的不确定性限制了日股上涨.

意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.这项方案将在周一送至国会.[ID:nCT0487569]

"意大利这项消息对市场似乎不是利空,不过日本投资人仍须观察欧洲及美国市场对此计画的反应,才能确定这是利多."十字屋证券投资情报室长冈本征良说.

日经指数.N225早盘收涨0.4%,报8,680.78点.东证股价指数.TOPX上涨0.4%报747.12点.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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