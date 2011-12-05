〔日本股市〕早盘微幅收高,市场审慎观望欧美对意大利新撙节计画的反应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月5日---日本股市上周大涨之後周一微幅上涨,受到投资人对欧债危机的信心改善所激励,不过有关市场将如何看待意大利新撙节计画的不确定性限制了日股上涨.
意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.这项方案将在周一送至国会.[ID:nCT0487569]
"意大利这项消息对市场似乎不是利空,不过日本投资人仍须观察欧洲及美国市场对此计画的反应,才能确定这是利多."十字屋证券投资情报室长冈本征良说.
日经指数.N225早盘收涨0.4%,报8,680.78点.东证股价指数.TOPX上涨0.4%报747.12点.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。